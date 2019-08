Zwei Tote bei Messerangriff an Bahnhof in Iserlohn (D)

Der Bahnhof Iserlohn in Nordrhein-Westfalen im Westen Deutschlands wurde nach der Bluttat abgesperrt. © KEYSTONE/EPA VISUAL INFORM/MARKUS KLUEMPER

Bei einem Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn im Westen Deutschlands sind am Samstag ein Mann und eine Frau getötet worden. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger sei am Nachmittag widerstandlos am Tatort festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.