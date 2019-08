Zwei Tote bei Wanderunfällen

Beim Versuch die Fiamma zu besteigen ist eine 30-jährige Deutsche tödlich verunfallt. © Kantonspolizei Graubünden

Im Kanton Graubünden sind am Samstag gleich zwei Personen beim Wandern tödlich verunglückt. Eine 30-jährige Deutsche stürzte bei Vicosoprano in die Tiefe. In Roveredo ist ein 66-Jähriger tot aufgefunden worden.