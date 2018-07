Zwei Tote nach Traktorunfall

Der Traktor stürzte acht Meter in die Tiefe. © Landespolizei Vorarlberg

In Dornbirn ist am Samstagabend ein betrunkener Traktorfahrer von der Strasse abgekommen und eine Böschung heruntergestürzt. Zwei seiner Fahrzeuginsassen zogen sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch vor Ort verstarben.