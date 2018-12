A2: Zwei Unfälle im Morgenverkehr

Neben die Fahrbahn geraten ist ein Lenker mit seinem Auto auf der A2 bei Dagmersellen. © Luzerner Polizei

Bei zwei Unfällen im Kanton Luzern sind am frühen Freitagmorgen drei Personen verletzt worden. In Dagmersellen war ein Lenker kurz nach 6 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Basel unterwegs, als er einem Lastwagen ins Heck fuhr.