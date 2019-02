Zwei Unfälle bei Ricken

Kurz nach 3.30 Uhr blieb ein Lastwagen beim Tunnel Wattwil im Schnee stecken. «Beim Versuch vorwärts zu kommen, rutschte der Lastwagen mit der linken Seite in das Lichtsignal und blieb quer stehen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Ein weiterer Lastwagen blieb ebenfalls an dieser Stelle stecken. Der Nationalstrassenunterhalt musste aufgeboten werden. Es wurde Split gestreut und so konnten die beiden Lastwagen weiterfahren.

Kurz vor sieben Uhr kam es zu einem weiteren Unfall in dieser Gegend. Auf der Wattwilerstrasse sind zwei Autos kollidiert. «Ein Auto ist so stark beschädigt, dass es nicht mehr weiterfahren kann», sagt Krüsi. Zurzeit staut es in beide Richtungen. Verletzt wurde niemand. Grund für den Unfall, dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse sein.

(red.)