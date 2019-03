Zwei Unfälle wegen Alkohol am Steuer

Ein 76-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend beim Ausparkieren an der Bahnhofstrasse in Buchs ein anderes Auto gerammt und wurde dabei von einer Polizeipatrouille beobachtet. Der Lenker hatte 1,4 Promille im Blut. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von jeweils über tausend Franken.

Am Samstagmorgen geriet ein 32-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Weite von der Fahrbahn ab. Er war von Sevelen in Richtung Trübbach unterwegs und sei nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn und prallte schliesslich in einen Steinbrocken. Verletzt wurde niemand. Auch dieser Mann war alkoholisiert. Es entstand einen Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(Kapo SG/red)