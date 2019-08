Zwei Verletzte bei Absturz von Arbeitskarren

Zwei Personen verletzten sich beim Selbstunfall mit einem Motorkarren im Bergell. © Kapo GR

In Soglio im Bergell sind am Montag ein 64-jähriger Landwirt und sein 16-jähriger Mitfahrer beim Absturz eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs verletzt worden. Der Jugendliche erlitt eine komplizierte Verletzung am Arm.