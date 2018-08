Zwei Verletzte nach Kollision

Ein 21-jähriger Autofahrer war am Dienstag kurz vor 18 Uhr von Aadorf in Richtung Matzingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang touchierte er gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau das Auto eines entgegenkommenden, 37-jährigen Autolenkers. Der junge Lenker kam daraufhin ins Schleudern und prallte seitlich in ein weiteres entgegenkommendes Auto eines 47-Jährigen.

Zwei Mitfahrende, eine 20-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann, die im Auto des 47-jährigen Autofahrers sassen, wurden beim Unfall verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Wittenwilerstrasse bis etwa 21.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Aadorf erstellte eine Umleitung. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

(Kapo TG/red.)