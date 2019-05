Zwei Verletzte nach Trunkenfahrt in Zug

Auf der Chamerstrasse prallte ein Auto mit mindestens drei Betrunkenen an Bord in eine Fussgängerinsel. © Zuger Polizei

Eine Fussgängerinsel gerammt hat ein Auto mit mehreren alkoholisierten Personen an Bord in der Nacht auf Sonntag in Zug. Zwei Männer verletzten sich dabei, die Umstände sind allerdings unübersichtlich.