Zwei weitere Gesetzte schon ausgeschieden

Robin Haase, in Gstaad je zweimal im Final und Halbfinal, unterliegt einem Gegner, der vorher noch nie ein ATP-Einzel gewonnen hat © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Am J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad scheiden drei Gesetzte schon in der Startrunde aus. Nach Guillermo Garcia-Lopez (Nr. 7) am Montag verloren am Dienstagmittag zuerst der Portugiese Joao Sousa (Nr. 6) und danach auch der Niederländer Robin Haase (Nr. 5) ihre Partien.