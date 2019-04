Zweimal 0:0 – Patt im Fernduell Xamax – GC

Das ist kein Ballett, sondern ein Fussball-Zweikampf: der Hopper Yoric Ravet gegen den St. Galler Tranquillo Barnetta. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

In der 27. Runde der Super League endet das Fernduell gegen den Abstieg zwischen Xamax und GC mit einem Patt. Xamax in Lugano und GC in St. Gallen erreichen bemerkenswerte Remis auf fremden Plätzen. In keinem der beiden Spiele fiel ein Tor.