Zweimal mit Strassenlaternen kollidiert

Ein 40-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag in Rorschach unterwegs. Auf der Kirchstrasse kam das Auto rechts von der Strasse ab und prallte in eine Strassenlaterne. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der 40-jährige Autofahrer weiter. Auf der St.Gallerstrasse fuhr der Mann erneut gegen eine Strassenlaterne und setzte seine Fahrt fort.

Kurze Zeit später konnte der Autofahrer durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen an seinem Wohnort aufgegriffen werden. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Bei dem Mann wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und er musste seinen Führerschein abgeben.

(Kapo SG/red.)