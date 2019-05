Zweiter Etappensieg für Pascal Ackermann

Das machte die Aufgabe für die Rennfahrer entsprechend schwierig, obwohl der Parcours verhältnismässig kurz und zudem mehrheitlich flach war. Am Ende setzte sich mit dem deutschen Meister Pascal Ackermann einer der Favoriten auf den Tagessieg durch. Ackermann wuchtete sein Rad im letzten Moment noch an jenem des Kolumbianers Fernando Gaviria vorbei. Dritter wurde der Franzose Arnaud Démare.

Ackermann und Gaviria hatten beide bereits ein Teilstück für sich entschieden: Ackermann am Sonntag in Fucecchio, Gaviria am Tag danach in Orbetello, wobei der Kolumbianer von der Disqualifikation des Italieners Elia Viviani profitiert hatte. Viviani schaffte es dieses Mal nicht in die vordersten Positionen.

Aufgrund der misslichen Bedingungen entschieden die Rennkommissäre im Verlauf der Etappe, die Zeit bei der ersten Zieldurchfahrt neun Kilometer vor dem Ende zu stoppen. Damit entschärften sie die Gefahr von Stürzen.

Am Vortag hatte ein Massensturz sechs Kilometer vor dem Ziel dafür gesorgt, dass mit dem Niederländer Tom Dumoulin ein Anwärter auf den Gesamtsieg unverschuldet aus der Entscheidung gerissen wurde. Dumoulin gab den Giro am Mittwoch auf.

Durch die Neutralisation blieb an der Spitze der Gesamtwertung alles beim alten. In Führung liegt weiterhin der Slowene Primoz Roglic, 35 Sekunden vor dem Briten Simon Yates und 39 Sekunden vor dem Italiener Vincenzo Nibali.

Nach dem topografisch eher einfachen fünften Teilstück dürften die Anwärter auf den Gesamtsieg am Donnerstag in der 6. Etappe wieder stärker gefordert werden. Auf den 238 km von Cassino nach San Giovanni Rotondo haben die Profis rund 30 km vor dem Ziel einen 15 km langen Anstieg der zweiten Kategorie zu bewältigen.

