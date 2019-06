Zweiter Täter von St.Margrethen gefasst

In St.Margrethen kam es am Samstagabend zu einer üblen Auseinandersetzung zwischen fünf Männer. Drei Männer wurden von einer weiteren Person vor einen Block in der Industriestrasse bestellt. Der Hilferufende fühlte sich von zwei Männern vor seiner Wohnung bedroht. Es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Unbekannten und zwei der drei Männer im Lieferwagen. Dabei schoss ein bisher Unbekannter einem 28-jährigen Ukrainer mit einer Schusswaffe in den Kopf.

«Er wollte nur helfen»

«Illya war nur dort, weil er helfen wollte. Er will immer für alle da sein und verteidigen. Das wurde ihm am Samstagabend leider zum Verhängnis. Der Typ, der Yllia und die anderen zwei zur Industriestrasse rief, blieb feige in seiner Wohnung, bis der ganze Angriff vorbei war», sagt ein guter Freund Yllias (Name der Redaktion bekannt) zu FM1Today.

Zweiter Täter am Dienstagabend gefasst

Nach der Tat sind die zwei Männer mit einem Personenwagen geflüchtet. Ein 26-jähriger Bosnier konnte bereits am selben Abend verhaftet werden. Ein ebenfalls 26-jähriger Bosnier wurde am Dienstagabend von der Kantonspolizei verhaftet. Es handelt sich dabei um den mutmasslichen Schützen.

Entgegen ersten Berichten soll es sich bei der Waffe nicht um eine Schreckschusspistole, sondern um eine Schusswaffe gehandelt haben. «Ich kann Ihnen bestätigen, dass es sich bei der Waffe um eine Schusswaffe handelt», sagt Beatrice Giger, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft St.Gallen, gegenüber FM1Today.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen beide Beschuldigte ein Untersuchungshaft-Verfahren eingeleitet. Wo der Gesuchte verhaftet wurde und wie es dazu gekommen ist, will die Staatsanwaltschaft nicht kommentieren.

(red.)