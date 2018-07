Zweites Leben für Legehennen

Angela Wildhaber rettet ausgestallte Legehennen vor dem Tod. © FM1Today/Vanessa Kobelt

Jedes Jahr werden in der Schweiz tausende Legehennen ausgemustert und getötet. Der Gnadenhof «Hope Ponyauffangstation» in Bad Ragaz schenkt einigen von ihnen ein zweites Leben. Wir haben sie in ihrem neuen Zuhause besucht.