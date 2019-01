Zweites Todesopfer nach Car-Unglück

Der Flixbus-Chauffeur sei nicht mehr aus dem Koma erwacht und gestorben, wie blick.ch unter Berufung auf eine italienische Zeitung schreibt.

Der Flixbus war am 16. Dezember in den frühen Morgenstunden auf der Sihlhochstrasse bei Zürich ins Schleudern geraten und in die Mauer am Autobahnende geprallt. Dabei wurden 44 Personen verletzt, eine 37-jährige Italienerin kam ums Leben.

Beim Unfall wurden drei Personen schwer verletzt, darunter die beiden Chauffeure. Nun ist der 61-jährige Bus-Chauffeur aus Italien, der beim Unglück Beifahrer war, seinen Verletzungen erlegen.

