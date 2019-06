Zweites Todesopfer nach Gasexplosion in Wiener Wohnhaus gefunden

Nach einem Hauseinsturz in Wien haben die Sicherheitskräfte bereits Todesopfer gefunden. © KEYSTONE/APA/APA/KEVIN HOFMANN

Nach der mutmasslichen Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus in Wien ist ein zweites Todesopfer gefunden worden. Nach stundenlanger Suche sei am Donnerstagabend die Leiche eines Mannes entdeckt worden.Dies sagte ein Polizeisprecher nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA.