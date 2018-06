1:1, Baby – Die besten Reaktionen zum Nati-Spiel

Als erstes: Die Schweiz hat seit gestern Abend ein neue WM-Hymne. 1:1, Baby 😏☝️

Dass die kleine Schweiz dem grossen WM-Favoriten so mir nichts, dir nichts die Stirn bietet, kommt gut an. Sowohl in der Fussball-, wie auch in der Netzgemeinde. Einer stach besonders heraus: Valon Behrami. Immer wieder bot er Neymar Paroli und ging den teuersten Spieler der Welt hart an. Die Bilder gehen um die Welt.

«Hör mol uf brüähle», scheint Behrami sagen zu wollen.

Dass der vermeintliche Underdog Schweiz der grossen Fussballnation Brasilien ein Schnippchen schlägt, kommt gut an. Dieser Twitterer schreibt: «Die Reaktion der Schweizer, jedes mal wenn Neymar ihnen zu nahe kommt 🤣»

Und auch andere Tiere werden mit Spielern verglichen:

Philipe Coutinho every time he shoots #BRASUI pic.twitter.com/wWtIfTEWQp — I FOLLOW BACK (@ProJJect_RSA) June 18, 2018

Dabei weiss doch jedes Kind, dass es sich hier nicht um Philipe Coutinho handelt, sondern um «Catinho», den besten Spieler der Welt. Ein Meisterschütze, ein Talent, das die Fairness stets hoch hält und den Teamgeist ehrt. Hier sieht man Catinho zusammen mit seinem Schüler, Cristiano Ronaldo.

Zurück zu Neymar und seiner Liebe für russisches Gras. Also, Rasen.

Neymar just love Russian grass#BRASUI pic.twitter.com/0O0l4QRuPj — Not Your X (@Thexzaminer) June 17, 2018

Gemäss diesem Tweet ist Neymar gegen die Schweiz zehn Mal gefoult worden. Am zweitmeisten seit Alan Shearer (11 Mal im Jahr 1998) in einem WM-Spiel.

This was probably the most painful thing to watch last night. #BRASUI pic.twitter.com/wCh7opbGTF — 迪皮卡 (@Deepika_ReddyK) June 18, 2018

Naja…

Und hier wird bemängelt, dass dem Videoschiedsrichter das brutale Foul an Neymar nicht aufgefallen ist. Es scheint, als hätte das System noch immer ein paar Schwachpunkte.

This brutal foul against Neymar was not seen by the VAR! It seems that the system still has some weak points 🙄 #BRASUI #WorldCup #WC2018 pic.twitter.com/hmleOyyAaf — Gala Dude 🇫🇷 (@gala_dude) June 18, 2018

Und weiter geht das muntere Neymar-Bashing:

Einer noch. Das ist der letzte, versprochen!

Ok, das war gelogen.

Zu guter Letzt noch der wohl lustigste Tweet des ganzen Abends:

Am Freitag geht es für die Schweiz gegen Serbien weiter. Anpfiff ist um 20 Uhr. Mit FM1Today seid ihr live dabei.

