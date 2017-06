China: 120 Vermisste nach Erdrutsch

Rettungskräfte suchen mit schwerem Gerät nach Verschütteten, nachdem ein Erdrutsch in China ein ganzes Dorf under sich begraben hat. © KEYSTONE/EPA FEATURECHINA/ZHENG LEI

Ein grosser Bergrutsch hat in China ein komplettes Dorf verschüttet. Mehr als 120 Bewohner wurden am Samstag unter dem Geröll vermisst. Das Unglück geschah am Morgen im Kreis Mao in der Provinz Sichuan.