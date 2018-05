13-Jähriger betatscht Frauen

Der 13-Jährige belästigte zehn Frauen sexuell. (Symbolbild) © iStock

In Bregenz hat ein 13-jähriger Jugendlicher mehrere Frauen sexuell belästigt. Er umklammerte sie von hinten und fasste ihnen an die Brüste und an den Genitalbereich. Nun hat ihn die Polizei geschnappt.