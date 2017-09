13 Wochenend-Tipps: So bunt wie der Herbst

Wattwiler Fest

Es findet nur alle drei Jahre statt: das Wattwiler Fest. Allein das ist etwas Besonderes. Dieses Jahr gibt es aber noch eine weitere Besonderheit: Es wird mit dem Eidgenössischen Ländler Grossformationen Fest (ELGF) kombiniert. Deshalb warten auf die Besucher nicht nur vielfältige Stände und Darbietungen der Dorfvereine aus Wattwil, sondern auch Schwyzerörgeli-Musik von Grossformationen. Alle Informationen zum Wattwiler Fest gibt es hier.

Hofspektakel Wil

Tauch ein ins Mittelalter: Am Hofspektakel in Wil erwartet dich ein authentisches Heerlager, ein vielfältiger Mittelaltermarkt mit leckeren Speisen sowie mittelalterliche Unterhaltung. Alles, was du zum Hofspektakel wissen muss, findest du hier.

Museumsnacht St.Gallen

Dieses Jahr steht die Museumsnacht St.Gallen unter dem Motto «Sammeln». Wie vielfältig sammeln sein kann, wird den Besuchern in 34 St.Galler Museen und Ausstellungsräumen gezeigt. Vom Seifenmuseum bis hin zur Bierflaschensammlung ist alles vertreten. Oder ihr schickt eure kleinen Plastiktiere auf eine Abenteuerreise bei der “Stadt-Safari“. Diese wird am Samstag bei der Kleinen Kunstschule zum 15-jährigen Bestehen eröffnet. Was es sonst noch zu entdecken gibt, erfährst du aus dem Programmheft.

Schweizer Bioladentag

Am Samstag feiert die Schweiz ihre Bioläden. Am Bioladentag werden die Besucher in über 100 Bioläden verköstigt, zudem gibt es auf den Einkauf zehn Prozent Rabatt. Welche Läden im FM1-Land geöffnet haben, erfährst du hier.

Beachparty in Neukirch-Egnach

Du vermisst den Sommer jetzt schon? Dann bist du an der Beach Party in Neukirch-Egnach genau richtig. Viel Sand, mehrere Bars, eine Beach Lounge und ein riesiger Pool bringen den Sommer nochmals für zwei Abende zurück. Alle Infos gibt’s hier.

Schweizer Meisterschaften im Kanu in Romanshorn

Dieses Wochenende messen sich die Regatta-Kanuten an der Schweizer Meisterschaft in Romanshorn. Während zwei Tagen dürfen sich die Zuschauer auf spannende Wettkämpfe freuen. Alles Wissenswerte erfährst du aus dem Programmheft.

Säntis-OL-Weekend

Nicht nur für Läufer bietet das Säntis OL-Weekend spannende Wettkämpfe. Auch als Zuschauer kommt man auf seine Kosten. Im Wettkampfzentrum in der Schulanlage Büelen in Nesslau kann das Rennen der Elite hautnah mitverfolgt werden. Auf Grossleinwand sind die gelaufenen Routen der Athleten live dargestellt. Alle Infos findest du hier.

Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen

Verschiedene Schweizer Turnvereine treffen sich am Wochenende in Schaffhausen und kämpfen um den Meister-Titel. Besucher dürfen sich auf einen Anlass mit hochstehendem und mitreissendem Turnsport freuen. Wann es wo losgeht, siehst du hier.

Berg-Radrennen Chur – Arosa

Beim 36. Radklassiker Chur – Arosa geht es sportlich und traditionell zu und her. Am Sonntag werden Rennfahrerinnen und Rennfahrer sowie alle Radsportfreunde in Schanfigg zu einem interessanten Rennen begrüsst. Du findest alle Informationen im Programmheft.

Kellerfäscht Thal

Diverse Vereine öffnen am Wochenende die Keller im Dorfkern von Thal für das traditionelle Kellerfest. Auf die Gäste wartet Musik, Festwirtschaft und Programm. Mit dabei ist die Guggenmusik Nuklear-Spränger, sie lädt in den Amstutzkeller ein. Welche Keller du sonst noch besuchen kannst, siehst du auf dieser Karte.

Schnuppertag Jungwacht Blauring

Am Samstag laden Jubla-Gruppen aus der ganzen Schweiz interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern auf eine Reise durch die Welt der Jubla ein. Ob eine Jubla-Gruppe davon auch in deiner Nähe liegt, siehst du hier. In der Stadt St.Gallen feiert das Pfadi-Korps Gallus am Samstag ausserdem sein 90-jähriges Bestehen.

Nationaler Wandertag Ermatingen

Am Samstag findet in Ermatingen der 10. Nationale Wandertag der «Schweizer Familie» statt. Die drei Routen starten in Ermatingen und führen Sie am Bodensee entlang, über den Seerücken, vorbei am Schloss Arenenberg. Auf Ihrer Wanderung werden Sie von je einem prominenten Wandergötti begleitet. Mit dabei sind Viola Tami, Marco Rima und Maria Wallsier.

Coffee For The Restless in Altstätten

Stampfender Bass, harte Riffs, Leute grölen, tanzende Beine, Biere werden ausgetrunken, es riecht nach Kaffee. So kann man sich etwa ein Konzert von Coffee For The Restless vorstellen. Die jungen Werdenberger treten heute Abend im lokal “Café und Bar Breite” in Altstätten auf. Eintritt ist frei. Alles Weitere zur Veranstaltung gibt es hier.



