14 Staaten fordern demokratische Wahlen

Druck auf Venezuelas Präsidenten Maduro wächst: Mehrere Mitglieder der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verlangen von ihm eine Wiederherstellung der Demokratie. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Der Druck auf die venezolanische Regierung, demokratische Wahlen abzuhalten, wächst. Insgesamt 14 nord- und südamerikanische Länder forderten die Regierung in Caracas am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung auf, die «Demokratie wieder herzustellen».