1,5 Kilo Heroin versteckt – Bulgaren festgenommen

Ein Gramm Heroin kostet etwa 20 bis 40 Schweizer Franken. (Symbolbild) © iStock

Am Dienstagnachmittag hat die St.Galler Kantonspolizei in einem Waldstück in Altenrhein rund 1,5 Kilogramm Heroin gefunden. Sie nahm eine 21-jährige Frau und einen 38-jähriger Mann aus Bulgarien fest.