2. Ränge für Ramon Zenhäusern und Katja Grossmann

Ramon Zenhäusern erreicht im Nachtslalom in Zell am See Rang 2 © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Im Europacup erreichen zwei Vertreter von Swiss Ski in Österreich Podestplätze: Ramon Zenhäusern im Nachtslalom in Zell am See und Katja Grossmann in der Abfahrt in Saalbach werden Zweite. Der Walliser Ramon Zenhäusern verpasste iden Sieg nur gerade um sechs Hundertstelsekunden.