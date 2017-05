24 von 56 Poststellen vor dem Aus

Fast jede zweite Poststelle im Kanton Graubünden soll verschwinden. Das sagt die Gewerkschaft Syndicom mit Verweis auf Informationen von der Schweizerischen Post. (Symbolbild) © KEYSTONE/Samuel Golay

24 der 52 Poststellen in Graubünden werden mit grosser Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft geschlossen. Das machte die Gewerkschaft Syndicom am Mittwoch publik.