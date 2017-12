250 Stunden für 1000 Federer-Bälle

«Etwa vor drei Monaten hab ich damit begonnen, ein Video zu machen, das ich so noch nie gemacht habe und nie mehr machen werde.» So beginnt die Beschreibung, die Raz für sein zweistündiges Video geschrieben hat. Er habe immer gemerkt, dass die Top 10, Top 50 oder Top 100 für die Varietät von Roger Federer nicht reichten.

Mehr als 250 Stunden hat Raz für sein Video benötigt. Die meiste Zeit habe er dafür gebraucht, ganze Tennis-Matches durchzugehen und die Top Shots zu ordnen, sodass auch wirklich die 1000 besten Bälle Federers im Video Platz finden.

Nun denn, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist es:

Roger Federer hat das Video übrigens auch gesehen und sich auf Twitter für die «Riesen-Büez» bedankt.

Thanks for taking the time to put this together 🙌🏻 https://t.co/Scp3ZIaipq

— Roger Federer (@rogerfederer) December 27, 2017