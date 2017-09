280 Zeichen: Twitter macht Versuch mit doppelt so langen Tweets

280 statt 140 Zeichen: Vielleicht erhält auch US-Präsident Donald Trump schon bald mehr Platz für einzelne Twitternachrichten. (Screenshot/Archiv) © KEYSTONE/AP Twitter

Twitter probiert doppelt so lange Tweets aus. Der Kurznachrichtendienst zeigte sich in einem Blogeintrag am Dienstag schon vorab zuversichtlich, dass die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt haben werde.