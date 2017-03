300 Eschen in zwei Monaten gefällt

Eine von einem Pilz befallene Esche - die Krankheit breitet sich stark aus. © WALDSCHUTZ SCHWEIZ WSL

Traurige Nachrichten am internationalen Tag des Waldes: 90 Prozent aller Eschen mussten in einem Wald in Niederbüren gefällt werden – sie waren von der Eschenwelke befallen. Die Pilzkrankheit befindet sich seit 2008 auf dem Vormarsch, besonders befallen ist die Ostschweiz.