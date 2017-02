300 Flüchtlinge stürmen spanische Exklave Ceuta

Einer der Flüchtlinge, die am Freitag erfolgreich den Grenzzaun bei Ceuta gestürmt hatten, hält eine EU-Flagge in seinen Händen. Am Montag gelang es erneut Hunderten Flüchtlingen, die spanische Exklave in Marokko zu erreichen. (Archiv) © Keystone/AP/JESUS MORON

Gut 300 Flüchtlinge haben in der Nacht zum Montag die spanische Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko gestürmt. Dies teilten die spanischen Behörden mit. Erst am Freitag hatten mehrere hundert Flüchtlinge den Grenzzaun überwunden.