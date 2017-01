Bei besten Wetterbedingungen konnte in den Waadtländer Alpen das 39. Heissluftballon-Festival durchgeführt werden. © Claudia Baumberger/Festival de Château-d'Oex VD

Das Ballonfestival in Château-d’Oex verzeichnet einen Besucherrekord. 37’000 Personen pilgerten für die 39. Ausgabe des Festivals in die Waadtländer Alpen. Dies teilten die Organisatoren am Sonntagabend nach Abschluss der neuntägigen Veranstaltung mit.