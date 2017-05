5. Sieg im 6. Rennen für Sébastien Buemi

Und wieder durfte Sébastien Buemi den Siegeschampagner verspritzen © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Sébastien Buemi ist in der Formel E nicht zu bremsen. Der 28-jährige Waadtländer gewinnt in Paris im 6. Rennen zum fünften Mal. In der französischen Hauptstadt Paris feierte Buemi im Renault e.dams wie vor einer Woche in Monaco einen ungefährdeten Start-Ziel-Triumph.