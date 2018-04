55-Jährige muss wegen Tötung von Kindern wohl für immer in Haft

Fotos beim Hauseingang erinnern an die beiden 2012 in einem New Yorker Appartement getöteten Geschwister. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

In den USA ist eine ehemalige Kinderfrau für schuldig befunden worden, zwei ihr anvertraute Kinder erstochen zu haben. Nach zweitägigen Beratungen befanden die zwölf Geschworenen in New York die 55-Jährige für schuldig.