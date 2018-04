55-Jähriger fährt neues Auto zu Schrott

Der Mann war um 19 Uhr mit seinem Auto von Teufen in Richtung Haslen unterwegs. In einer leichten Kurve verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, querte anschliessend einen Fussweg und kollidierte mit einer Stützmauer. Danach schlitterte das Auto wieder über die Kantonsstrasse und kam in einem Wiesenbord zum Stillstand.

Wie die Innerrhoder Kantonspolizei schreibt, wurde das fast neue Auto total beschädigt. Der Autofahrer stand während des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Er konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen.

(Kapo AI/red.)