Was wäre ein Herbst ohne Marroni? Oder wieso nicht nochmal ein gutes Glas Wein geniessen und dem Abendrot zuschauen, bevor die Glühwein-Zeit kommt? Wir haben 7 Vorschläge, was man in diesem Herbst noch machen sollte, bevor der Winter kommt.

(Dominik Hollenstein/Michelle Pema)