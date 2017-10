7 Lustkiller im Männerschlafzimmer

In Zusammenarbeit mit:

1. Kuscheltiere

Dass einige Männer einen Kuschelfreund aus ihrer Kindheit aufbewahren, finden die meisten Frauen sympathisch und damit auch einen einzelnen Teddybär mit Geschichte als Bettgefährten völlig in Ordnung. Eine ganze Herde von Kuscheltieren im Schlafzimmer wird jedoch vom Gros der befragten Damen als absolut kindisch und unsexy erachtet. Letzteres sagen übrigens auch die Männer über Frauen mit vielen Plüschfreunden oder Puppen im Bett.

2. Katzen und Co.

Auch wenn eine Frau Katzen und Hunde süss findet und mag: Im Bett haben die Tiere definitiv nichts zu suchen. Tierische Bettgefährten können übrigens auch viele Männer in Damenbetten nicht ausstehen und lassen sie deswegen in die Flucht schlagen.

3. Teenagermöbel

Reliquien aus dem Teenageralter werden auch bei der Schlafzimmermöblierung vom Gros der Befragten als Lustkiller bezeichnet. Selbst in einer Studentenbude wird ein kleines Bett oder ein mit Stickern vollgeklebter Kleiderschrank als absolutes No-go erachtet. Also raus mit den alten Möbelstücken. Als Ersatz musst du dir nicht gleich teure Designermöbel besorgen. Die meisten Frauen finden auch günstigere Möbel mit Stil cool.

4. Quietschbett

Kein Geld sparen solltest du indes beim Kauf des Bettes beziehungsweise der Matratze. Dein Rücken und Nacken wird es dir ebenso danken, wie die Dame, die möglicherweise öfters bei dir übernachten wird. Zudem wirkt die Geräuschkulisse eines heftig quietschenden oder knarrenden Bettes sowie eine arg durchgelegene Matratze alles andere als erotisierend auf dein Gegenüber.

5. Fan- und Mutti-Bettwäsche

Dass sich ein Mann mit ganzem Herzen für etwas begeistern kann, ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Wenn seine Liebe zu einem Verein, einem Star oder einer Automarke jedoch so weit geht, dass sie auf der Bettwäsche sichtbar wird, findet Frau keinen Gefallen mehr daran. Gleich hinter der Fan-Bettwäsche rangiert auf der No-go-Liste auch Muttis Blumen-Duvet und die Glanz-Satin-Bettwäsche, die geradezu «Baby, ich bin ein Playboy und vernasche die Damen reihenweise!» schreit. Die Frauen finden Satin-Glanz-Bettwäsche nicht nur zu durchschaubar, sondern auch wenig angenehm auf der Haut. Mit einer feinen Baumwoll- oder normalen Satinwäsche in gedeckten Farben und ohne grosse Muster kannst du bei deinem Date am besten punkten.

6. Miefgeruch und Chaos

Die meisten Frauen erwarten nicht, dass im Männer-Schlafzimmer alles desinfiziert ist und die Kleider im Schrank nach Farben geordnet sind. Aber eine gewisse Grundordnung findet das weibliche Geschlecht allemal fein. Also Klamotten auf dem Boden zumindest auf einen Stuhl legen und kurz mit dem Staubsauger durchs Zimmer fahren, wenn du Besuch erwartest. Dass die Bettwäsche frisch gewaschen sein muss, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ebenso dass es im Schlafzimmer angenehm riecht. Du musst nicht gleich Duftstäbchen aufstellen, ein paar Minuten Frischluft reichen vollkommen aus.

7. Selbstverliebtheit

Als echter Abtörner werden von den befragten Damen riesige Porträt-Aufnahmen des Mannes und zu viele Spiegel im Schlafzimmer bezeichnet. Dies impliziert Selbstverliebtheit und Narzissmus – und darauf stehen die wenigsten Frauen. Ein No-go sind auch Fotos von der Ex-Freundin oder der Familie. Niemand will Zuschauer beim Liebesspiel haben. Das finden übrigens auch Männer in Damen-Schlafzimmern ätzend.

Du weisst nicht, wie du dein Schlafzimmer einrichten sollst? Hier erhältst du Inspiration.