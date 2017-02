9 aussergewöhnliche Schweizer Airbnbs

In Zusammenarbeit mit:

1. Nächtigen wie ein König

Sich eine Nacht wie ein Prinz oder eine Prinzessin fühlen, das kann man im Schloss Spiez. «Le Roselier» liegt am Thunersee und hat einen eigenen Schlossgarten und eine Kirche. 199 Franken kostet ein Luxuszimmer pro Nacht und: Der Gastgeber ist Koch und verwöhnt seine Gäste auf Wunsche abends mit einem Gourmet-Menu.

2. Eine Übernachtung im Nomaden-Zelt

Das pure Gegenteil von Luxus kann man in einer Jurte wie aus der Mongolei im Kanton Waadt geniessen. Genauer gesagt befindet sich das Zelt in Romainmôtier-Envy. Am Wald kann man für 30 Franken eine romantische Nacht am Lagerfeuer verbringen.

3. Tessiner Rustico

Ein Palast aus Hirschgeweihen und Fell gibt es in Lavertezzo, einer kleinen Gemeinde im Verzascatal. In diesem schönen Häuschen kann man der Grossstadt entfliegen und wunderschön wandern gehen. Eine Nacht kostet 81 Franken.

4. Idylle in Zürich

Einfach aber mit viel Liebe ausgestattet ist ein Holz-Wagen im skandinavischen Stil unterhalb des Zürichbergs in der Stadt Zürich. Das Gefährt befindet sich auf einer Schafwiese und hat sogar Küche und Bad. 190 Franken kostet eine Übernachtung.

5. Unterirdisches Haus

Dieses herzige Haus im Kanton Obwalden gleicht ein wenig den Häusern in den «Herr der Ringe»-Filmen. Es liegt in Giswil am Ende des Sarnersees und ist in der Nähe von Ski- und Wandergebieten. Eine Nacht im unterirdischen Kunsthaus kostet 120 Franken.

6. Schlafen in der Hängematte

Auch im FM1-Land gibt es wunderschöne Airbnb-Übernachtungsmöglichkeiten. Mitten im Thurgau gibt es ein altes Fabrikgebäude, eine Kreativ-Unterkunft. Auf drei Etagen ist das Gebäude im Afrika-Look eingerichtet. Das Hüttendorf eignet sich besonders für Gruppen.

7. Eine Nacht in einer Burg

Fühlen wie im Mittelalter kann man sich in dieser Burg in der Mitte des Rhonetals. Das «Castal de Daval» ist restauriert und liegt zentral in der Ortsmitte und auch die Rhone ist zu Fuss gut erreichbar. 160 Franken kostet eine Übernachtung.

8. Mini-Hütte in den Bergen

Eine Unterkunft zum Verlieben: Ein Mini-Maiensäss im Val d’Hérens im Wallis ist wohl eine der höchsten und kleinsten Unterkünfte auf Airbnb. Für 139 Franken kann man eine Nacht in der Holzhütte auf 1600 Metern geniessen.

9. Im Pool auf der Rigi

Hoch über dem Nebelmeer mit eigenem Pool befindet sich dieses schmucke Chalet. Diese Airbnb-Unterkunft ist auf der Rigi, die nur mit der Luftseilbahn erreichbar ist. Das Chalet bietet eine grandiose Aussicht, die schon Berühmtheiten wie Goethe, Mark Twain oder Queen Victoria genossen. Eine Nacht kostet 299 Franken.