9 Tipps fürs Wochenende

Quellrock in Bad Ragaz

Am Quellrock Open Air in Bad Ragaz vom 23. bis 25 Juni spielen Züri West, The Locos, Itchy Poopzkid und Pegasus als Headliner. Damian Lynn, Troubas Kater Manillio und viele mehr runden das Programm ab. Total 18 Bands treten während zwei Tagen und Nächten auf zwei Bühnen auf. Dazu noch zahlreiche DJs welche in den Bars die Nacht zum Tag machen.

Toggenburger Turnfest

Gut 5000 Turnerinnen und Turner haben sich für das Turnfest in Wattwil angemeldet: Leichtathletik, Mannschaft-Mehrkampf, Unihockey und vieles mehr stehen vom Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, auf dem Programm. Am Sonntag gibt es die grosse Siegerehrung mit einem Schlussfest.

Premiere Loreley St. Gallen

Die 12. St.Galler Festspiele starten am Freitag, 23. Juni, und dauern bis 7. Juli. In der einzigartigen Kulisse der St.Galler Klosterkirche wird die Oper Loreley von Alfredo Catanalis gezeigt. US-RegisseursDavid Alden versetzt die Geschichte der sagenumwogenen schönen Rheinnymphe in einen verwunschenen Vergnügungspark.

Mittelaltertag in Sargans

Essen und Trinken wie im Mittelalter und Produkte aus dieser Zeit für holde Hofdamen und Ritter gibt es am Samstag, 24. Juni, am 5. Mittelaltertag in Sargans statt.

Kronberg Buebe-Schwingefest

Am Samstag, 24. Juni 2017, führt der Schwingklub Appenzell zusammen mit der Kronbergbahn das 3. Kronberg Buebe-Schwingfest durch. Schwingfest-Freunde dürfen sich auf rund 400 Jungschwinger aus der ganzen Schweiz freuen. «Aaschwinge» ist um 8.30 Uhr auf dem Schwingplatz bei der Talstation der Kronbergbahn. Auf die Zuschauer wartet u.a. eine Festwirtschaft mit Getränken sowie Grillwürsten und Brot.

Appenzeller Nostalgie-Express

Am Sonntag, 25. Juni geht es wieder auf Nostalgie-Fahrt durchs Appenzellerland. Der historische Triebwagen «Drissgi» der Appenzellerbahnen verkehrt auf der Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen.

PD/Rockthering

Pizolbahnen sind offen

Die Pizolbahnen eröffnen dieses Wochenende ein Teil ihrer Bahnen vor dem eigentlichen Saisonstart am 7. Juli. Bahn frei also für die 5-Seen-Wanderung und die Gramil-Höhenwanderung.

Street Food Day Kreuzlingen

Das 1. Thurgauer Street Food Festival findet direkt an der Grenze zu Konstanz statt. Das überdachte Eisfeld der Bodensee Arena bietet dabei die besten Voraussetzungen. Bis zu 30 Foodtrucks und Stände bringen euch auf eine kulinarische Weltreise. Viele Sitzplätze und ein spannendes, musikalisches Unterhaltungsprogramm erwarten euch.

Zoofäscht in Eichberg

Auf dem Gelände des Zoo Eichberg wird am Samstag gefeiert. Um 15 Uhr mit einem Zauberer, danach gibt es Wissenswertes rund um Greifvögel. Dazwischen kann man Ponyreiten oder auch die vielen Tiere streicheln.

Wir sind uns bewusst, dass dies nicht alle Veranstaltungen sind, welche dieses Wochenende durchgeführt werden. Wir mussten eine Auswahl treffen. Hast du noch weitere Tipps für uns? Dann schreibt sie doch als Kommentar!