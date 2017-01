Ein 93-Jähriger wurde seit Sonntagmorgen vermisst © (zVg/Kapo Thurgau)

Der seit Sonntagmorgen in Frauenfeld vermisste 93-jährige Mann konnte am Abend am Flughafen Zürich wohlbehalten angetroffen werden, teilte die Polizei am Sonntag gegen 20.30 Uhr mit.