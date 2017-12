Lady-Gaga-Film erst im Oktober

In der Neufassung des Kinofilms «A Star Is Born» spielt Lady Gaga ihre erste Hauptrolle. Fans müssen sich nun allerdings noch länger gedulden: Der Kinostart wurde um fünf Monate verschoben. (Archivbild) © Keystone/AP/LM Otero

Die Neufassung des Filmklassikers «A Star Is Born» mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrollen kommt fünf Monate später ins Kino als geplant. Das Filmstudio Warner Bros. kündigte am Mittwoch an, das Film-Musical erst am 5. Oktober in die US-Kinos zu bringen.