Aaraus Curlerinnen auf dem Weg an die Winterspiele

Marlene Albrecht, Esther Neuenschwander, Manuela Siegrist und Silvana Tirinzoni vom CC Aarau gewannen zum zweiten Mal die Spiele gegen die früheren Weltmeister Flims (Binia Feltscher) und Baden Regio (Alina Pätz). Das Reglement der Olympia-Trials besagt, dass die vorgesehene Best-of-3-Finalserie entfällt, wenn eines der Teams sämtliche sechs Partien der Round Robin für sich entscheidet.

Die Aarauerinnen haben am Freitag also die Chance, auch die Siege Nummern 5 und 6 einzufahren. Damit würden sie sich auf schnellstem Weg für die Olympischen Spiele vom Februar in Südkorea qualifizieren. Wenn sie dagegen eines der ausstehenden Spiele verlieren, würde der Startplatz in Pyeongchang in einer Finalserie am Samstag und am Sonntag vergeben. Baden Regio hat bislang einen Match gewonnen, Flims noch keinen.

