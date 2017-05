Aargauer Polizei nimmt vier Raser aus dem Verkehr

Bei einer Tempokontrolle in der Nähe eines Autotuning-Treffens in Suhr AG gingen der Polizei vier Raser ins Netz. Alle vier Lenker mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Zwei Autos wurden beschlagnahmt. (Symbolbild) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In der Nähe eines Autotuning-Treffens in Suhr AG sind der Polizei bei einer Tempokontrolle am Sonntag mehrere Schnellfahrer ins Netz gegangen. Vier Lenker fuhren so schnell, dass sie ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben mussten.