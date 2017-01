Biden kritisiert Russland scharf

US-Vizepräsident Joe Biden richtete am WEF in Davos klare Worte an die Adresse Moskaus: "Russland nutzt jedes verfügbare Mittel, um gegen das europäische Projekt vorzugehen." © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Joe Biden ist nur noch bis am Freitag Vizepräsident der USA – danach übernimmt die Trump-Administration das Ruder. Am Donnerstag verteidigte Biden am WEF noch einmal die liberale Weltordnung. Scharfe Kritik richtete er in diesem Zusammenhang an die Adresse Russlands.