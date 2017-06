Achtung, fertig, Pfila!

Während sich einige Familien an Pfingsten auf ein gemütliches Wochenende freuen und dank dem schlechten Wetter bedenkenlos auch ein paar Stunden auf dem Sofa verbringen können, freuen sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf drei Tage in der freien Natur. Laut der NZZ sind es dieses Jahr mehr Kinder, die ins Pfingstlager reisen. Die Pfadis, Jungscharen und Blauringe in der Schweiz verzeichnen einen Mitgliederzuwachs.

Zuwachs von über acht Prozent

Die Pfadibewegung Schweiz, unter der alle Pfadiabteilungen der einzelnen Kantone zusammengefasst sind, verzeichnete über die letzten zwei Jahre einen Mitgliederzuwachs von über acht Prozent, schreibt die NZZ.

Vor nur zwei Jahren war die Pfadi mit 42’000 Mitgliedern auf dem tiefsten Mitgliederbestand seit den 1990er Jahren. Damals zählte die Pfadi noch 60’000 aktive Mitglieder. Heute sind es immerhin wieder 45’600 Pfadis und Pfadisli, eine Trendwende sei damit geschafft, sagt Mediensprecherin Andrea Adam gegenüber der NZZ.

«Im Pfila draussen zu schlafen ist ein Highlight»

Bei manchen Pfadis gehen die Wölfe (7 bis 11 Jahre) über Pfingsten in ein Pfadiheim, in anderen Abteilungen ist es gang und gäbe, dass bereits die kleinsten draussen im Zelt übernachten. «Die erste Nacht mit den Freunden im Zelt zu verbringen, ist für die Jüngsten ein Highlight in ihrer Pfadikarriere», sagt Raphael Windlin, Abteilungsleiter der Pfadfinderabteilung Seesturm aus Neukirch-Egnach.

Ihre Pfadi reist mit rund 35 Teilnehmern und dem Fahrrad ins alte Rom (an den «Biessehofer Weiher»), um dort wertvolle Gemälde zu bestaunen. Leider kommt während ihrem Besuch eines dieser Gemälde urplötzlich abhanden und die Kinder und Jugendlichen machen sich, hilfsbereit wie Pfadfinder sind, auf die Jagd nach den hinterhältigen Dieben.

Die Wölfe schlafen im Pfadiheim

In anderen Abteilung gehen die Wölfe nicht mit den Pfadis (11 bis 15 Jahre) und den Pios (15 bis 17 Jahre) ins Zeltlager, sondern schlafen noch im Pfadiheim. Die Abteilung Heimat + Lido aus Uzwil reist mit 13 Wölfinnen und Wölfen nach Wattwil. Dort erleben sie unter dem Motto «Wald der Kuscheltiere» lustige Abenteuer im und ums Pfadiheim.

Ihre «Gspänli» aus der Pfadistufe wagen es, die Nächte im Zelt zu verbringen und erleben zusammen mit Globi drei spannende Tage.

Burg dient als Lagerplatz

Ein besonderes Lagerplatz-Bijou hat sich die Abteilung St.Luzius Walenstadt dieses Jahr ausgesucht. Die Abteilung reist mit 30 Pfadis nach Bad Ragaz auf den Freudenberg. Den Platz kennt man normalerweise dicht besiedelt und voll mit Menschen, die ein Bier in der Hand halten. Dort findet nämlich einmal jährlich das Quellrock Openair statt.

Die Burg eignet sich für Pfadis natürlich hervorragend als Ausgangspunkt für eine sagenumwobene Geschichte. «Das motiviert die Kinder und gibt ihnen einen Anhaltspunkt», sagt Hera Zimmermann, Abteilungsleiterin der Pfadi St.Luzius. Das Motto, unter dem die Reise zur Burg erfolgt, lautet dieses Jahr «Drachenturnier». Mal sehen, wer sich tatsächlich in die Burg traut.

Rentner reissen aus Heim aus

Weniger actionreich klingt das Motto der Pfadi Arbor Felix aus Arbon. Die Kinder und Jugendlichen werden als Rentner ins Altersheim «Zmitzt im Läbä» eingeladen. Neben den Höhlen Hohlenstein in Sitterdorf steht das fiktive Heim. «Die Rentner verleben ein gemütliches Dasein, bis plötzlich zwei Bewohner verschwunden sind. Natürlich machen sich die Wölfe, Pfader und Pios sofort auf die Suche nach ihren Freunden und erleben dabei viele Abenteuer», sagt Florian Koller, Kommunikationsverantwortlicher der Pfadi Arbor Felix.

Das Highlight ihres Pfingstlagers ist traditionell die Taufe, an der die jüngsten Mitglieder einen Pfadinamen erhalten.

Fährt auch eure Abteilung oder eure Schar in ein Pfingstlager? Schickt uns eure Geschichten und Fotos an redaktion@fm1today.ch , damit wir die ganzen Pfila-Abenteuer in einer Galerie zusammenfassen können.

(enf)