Aegerter nahe an Spitze – Lüthi in Le Mans nicht sorgenfrei

Verlor am ersten Trainingstag in Le Mans weniger als vier Zehntel auf die Spitze: Dominique Aegerter © KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MANUEL VIDAL

Dominique Aegerter verliert am ersten Trainingstag in Le Mans weniger als vier Zehntel auf die Bestzeit von Lorenzo Baldassarri. Hingegen Tom Lüthi muss um den Anschluss an die Moto2-Spitze kämpfen.