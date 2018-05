Ärger über zugemüllten Weidliwald

Der Weidliwald wurde von Gästen zugemüllt. © Facebook/Forstbetrieb Ortsgemeinde Wil

Was für eine Sauerei! Am Sonntag ist der Weidliwald in Wil verschmutzt zurückgelassen worden. Der Forstbetrieb der Ortsgemeinde Wil ist stinksauer und bringt seinen Ärger nun über Facebook zum Ausdruck.