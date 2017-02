AKW Leibstadt wegen einer Fehlfunktion wieder vom Netz

Das Atomkraftwerk Leibstadt musste kurz nach Inbetriebnahme wieder abgeschaltet werden. Grund war eine Fehlfunktion in der Abgasanlage im nicht-nuklearen Bereich. Nach Instandsetzung der Abgasanlage soll das Werk am Montag wieder ans Netz gehen. (Archivbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Kurz nach Inbetriebnahme ist das AKW Leibstadt in der Nacht auf Samstag wieder abgeschaltet worden. Grund war eine Fehlfunktion in der Abgasanlage im nicht-nuklearen Bereich, wie die Kernkraftwerk Leibstadt AG am Samstag mitteilte.