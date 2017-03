Albert Rösti: «Die SVP steht unter Strom»

SVP-Parteipräsident Albert Rösti an der DV in Appenzell: "Die SVP steht unter Strom. Geniessen wir es." © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Die SVP Schweiz mobilisiert an der Delegiertenversammlung vom Samstag in Appenzell gegen das «ruinöse» Energiegesetz. Die Energiestrategie 2050 koste den Mittelstand Milliarden. Der Bundesrat verdrehe die Fakten und streue der Bevölkerung Sand in die Augen.