Ein Auto mit fünf Insassen ist am Samstag in Basel von der Strasse abgekommen und in den Eingang einer Pizzeria geprallt. Der 27-jähriger Lenker und seine vier Beifahrer flüchteten zu Fuss. Die Polizei konnte sie kurz darauf anhalten.Verletzt wurde beim Vorfall niemand.