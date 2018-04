Blaufahrt endet in Bach

Der 51-jährige Lenker kam in Degersheim von der Strasse ab, worauf sich sein Auto überschlug und in einem Bach landete. Er blieb unverletzt und konnte sich selber befreien. © Kapo SG

Spektakulärer Selbstunfall am Sonntagmorgen: Ein 51-jähriger alkoholisierter Lenker kam in Degersheim von der Strasse ab, worauf sich sein Auto überschlug und in einem Bach landete. Er blieb unverletzt und konnte sich selber befreien.