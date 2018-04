Alternativprogramm zur OFFA

Schwinger-Wochenende in Domat/Ems

Schwing-Fans kommen dieses Wochenende in Domat/Ems auf ihre Kosten. Gestartet wird am Samstag mit dem kantonalen Nachwuchsschwingertag, an dem rund 370 Nachwuchsschwiger gegeneinander antreten werden. Am Sonntag folgt die Bündner Frühjahrschwinget mit Titelverteidiger Armon Orlik. Die Organisatoren rechnen mit 800 bis 1000 Gästen.

Boxen am Bodensee

Wer internationale Kämpfe bevorzugt, sollte am Samstag nach Arbon reisen. Der Boxclub Arbon veranstaltet den 4. internationalen Bodensee-Cup im Kulturzentrum Presswerk. Ab 19:00 Uhr werden zwölf Amateurkämpfe ausgetragen. Erwartet werden Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dinnerkrimi mit Elvis

Nicht minder Aufregend wird es beim Dinnerkrimi im Schloss Wartenstein in Pfäfers. Bei einer Mischung aus Essen und Theater können die Gäste bei einem Vier-Gang-Menü mitraten, wer den Elvis-Imitator auf dem Gewissen hat. Neben der spannenden Krimiaufführung können Gäste, die selber als Elvis verkleidet am Dinner erscheinen, Preise gewinnen.

Sommer-Vibes in der Grabenhalle

«Wir warten nicht auf den Sommer, die Sonne Afrikas ist hier», heisst es auf der Webseite der Grabenhalle. Reggae-Sänger «Rebellion the Recaller» aus Gambia tritt am Samstag gemeinsam mit seiner Band «The Inspired Ones» auf. Wer zu sommerlichen Vibes wippen will, ist dort genau richtig.



Virtuelle Reise nach Afrika

Wer nicht genug von Afrika bekommen kann, dem empfiehlt sich ein Ausflug ins Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. Die Besucher können mit Hilfe von Virtual Reality eine Reise durch das SOS-Kinderdorf in Nairobi erleben, wo sie die 10-jährige Nala in ihren Alltag begleiten.



150 Jahre Berggasthaus Seealpsee

Das schöne Wochenend-Wetter ist die Gelegenheit die Wanderschuhe auszupacken. Eine Wanderung zum Seealpsee und dem neu renovierten Berggasthaus bietet sich also an. Ausserdem feiert das Gasthaus in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

